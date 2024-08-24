Made in Ukraine: 10 украинских брендов, которые достойны внимания

По случаю Дня Независимости Украины мы подготовили для вас подборку из 10 отечественных брендов, которые вас удивят. На них следует обратить внимание, ведь каждый из них вкладывает свою душу и любовь в то, что создает. Наше родное украинское – самое лучшее. Украинцы – самые талантливые. Мы способны производить красивый и качественный продукт. И сейчас как никогда важно поддерживать все украинское.

Вышиванки "Вільні люди"

"Вільні люди" – бренд современной вышитой одежды, вдохновленный украинской историей и культурой. Он родился в 2014 году во время революции достоинства, когда главной ценностью украинцев стало стремление к свободе. Создатели бренда возрождают забытые традиции, используя обычную украинскую вышивку. Каждая их рубашка создана со смыслом. На их изделиях можно увидеть символы победы, колосья пшеницы, самолет "Мрія", уничтоженный оккупантами, строки из интимной лирики Ивана Франко.

Olenka Didyk ethnic studio

Студия этнографа и дизайнера Елены Дидик занимается воспроизведением аутентичных украинских народных костюмов. Разнообразие стилизованных традиционных нарядов увлекает: шерстяные и жаккардовые юбки, рубашки, керсетки, кохты, карманы на поясе, шелковые платки и костники. Обычно все шьется в одном экземпляре. Кстати, Елена Дидык в 2017 году была стилисткой номера-открытия второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение", состоявшегося в Киеве.

Платки Lady Di atelier

Lady Di atelier – особый бренд, который через моду доносит обществу тему инклюзии и толерантности. В этом первом инклюзивном ателье в Украине работают люди с инвалидностью, которые масляными красками рисуют картины. Их потом фотографируют и переносят на шелковые платки. Каждый принт имеет своего автора и наставника. Каждый месяц каждый автор получает 10% от продажи платков как гонорар за собственный принт. Благодаря основательницам бренда Ярине Янчак и Ирине Ляховенко женщины и дети с инвалидностью имеют постоянную работу, получают зарплату и, самое главное, чувствуют себя нужными.

Винодельня Biologist

В Киевской области, в селе Лесники – на землях, где веками выращивали виноград для Выдубицкого монастыря, расположена крафтовая винодельня Biologist. Ее владелец и винодел Игорь Петренко работает с вином уже почти 30 лет. Винодельня может похвастаться биодинамическим вином, при создании которого все фазы выращивания, полива и подкормки винограда согласовываются с космическими ритмами Солнца, Луны и других планет и звезд. Ее виноградники находятся в Киевской и Одесской областях. Линейка винодельни насчитывает 29 уникальных вин. Бренд имеет сорта винограда на любой вкус: Пино Нуар, Каберне Совиньон, Мюллер-Тургау, Грюнер Вельтлинер, Рислинг, Шардоне, Сухолиманский, Алиготе и другие. Настоящей жемчужиной марки является лимитированное вино Марево, производимое раз в три года из подвяленного винограда. Ежегодно винодельня производит 40 тысяч бутылок пьянящего напитка. На винодельню можно приехать на экскурсию и дегустацию.

Браталовская сыроварня

В Житомирской области, в селе Большой Браталов, в мае 2023 года открылась семейная Браталовская сыроварня, которая производит натуральные крафтовые выдержанные сыры по авторским рецептам. Идея создания сыроварни у ее владельца Сергея Иванкевича зародилась в 2021 году как часть проекта "Эко-туризм на селе". Тогда в населенном пункте из-за отсутствия детей и самого здания закрыли школу. Остались только развалины среди живописной местности – на холме возле леса, окруженного широкими полями, которая в начале 20-го века была резиденцией знаменитой семьи Терещенко. Так у Сергея и возникло желание превратить эту красоту в очаг эко-туризма. Для производства сыров используют коровье молоко от местных фермеров. В ассортименте есть полутвердые и твердые сыры, имеющие срок вызревания от трех до шести месяцев, а также свежие мягкие сыры типа моцарелла: бурата, страчателла, халуми и рикота. Владелец сыроварни также имеет пасеку из 50 ульев, где производит полесский мед, прекрасно сочетающийся с их сырами.

Косметика VESNA

Семейный бренд растительной натуральной косметики Vesna, основанный в 2015 году Инной Скаржинской и Викторией Масловой. Полномасштабное вторжение и разграбление лаборатории и фирменного магазина в Буче не сломило их желание создавать качественный украинский продукт. Они возобновили производство и производят уходовую косметику в собственной современной лаборатории из растительного сырья, которую сами выращивают, собирают, сушат и экстрагируют.

Сумки Old Town Leather

Винницкий бренд, занимающийся пошивом сумок, кошельков и аксессуаров из качественной натуральной кожи. Все изделия производятся вручную. Марка имеет широкую цветовую палитру. Выполняют индивидуальную гравировку. Во всех изделиях используется итальянская фурнитура высокого качества.

Мастерская пана Клима

Семейная мастерская создает современные украшения ручной работы, в которых совмещает сталь и традиционную вышивку. Среди изделий представлены серьги, пекторали с бусинами, чокеры, браслеты, расчески и бабочки. Украшения представляют собой олицетворение красоты и нежности, которые воплощаются в традиционной вышивке, распространенной еще с давних времен на территории всей Украины. Они также символизируют силу, мощь и стойкость, реализуемую в металлической основе.

Kaya Parfums

Украинский производитель парфюмерии из Ужгорода. Бренд также производит духи, спреи и аромадиффузоры на заказ. Для их создания используют качественные и безопасные составляющие и лучшие парфюмерные масла из разных стран мира. Ни один из компонентов не тестируется на животных.

Обувь Madiro

Украинский семейный бренд обуви, основанный в 2000 году. Обувь отшивают на собственном производстве в самом центре Львова. В ассортименте: туфли, ботинки, ковбойки, челси, ботфорты и кроссовки. С началом полномасштабного вторжения бренд начал производить тактическую обувь для военных.

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