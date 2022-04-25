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Мадонна из киевского метро: украинская мама с младенцем стала образом в храме Неаполя

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Мадонна из киевского метро: украинская мама с младенцем стала образом в храме Неаполя

Фотография венгерского фотографа, который зафиксировал, как украинка, скрываясь от обстрелов в киевской подземке, кормит свою крошечную дочь, превратилась в икону в итальянском храме.

Женщина с младенцем в метро – это киевлянка Татьяна Близняк: на фото венгерского журналиста издания Teleks Андраша Фельдеша она кормит двухмесячную дочь Маричку. Андраш опубликовал фото в своем Instagram. Фото за день разлетелось по Сети и стало вирусным. Его увидела художница из Днепра и изобразила женщину с ребенком, а дальше этот рисунок оказался в неапольском храме. Историю украинки, объединившей несколько городов на карте Европы, рассказала корреспондентка ТСН Наталья Волосацкая.

Сейчас Татьяна и ее четырехмесячная Маричка в безопасности, она вспоминает 25 февраля, когда она с мужем и мопсом по имени Фиби спустилась в метро, где и была снята. В тот день на станции метро "Университет" она ждала поезд во Львов целую ночь:

"Все мысли были только о том, чтобы спастись, чтобы спасти свою дочь. Мы постелили одеяло на пол, я села ее кормить, никто ни о чем не подозревал, как раз в этот момент спускаются журналисты, и они нас увидели".

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Щемящее фото мгновенно разлетелось по Сети, где его увидела художница из Днепра Марина Соломенникова. Буквально за одну ночь под звуки сирены она нарисовала тот рисунок, который впоследствии окажется в итальянском храме. Современная Мадонна в худи – Татьяна с ребенком на руках – стала образом всех украинских матерей, спасавших своих малышей от войны.

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"Я олицетворила просто всех женщин Украины, которые в то время прятались в метро, где-то там в подвалах, — объясняет художница, — это какая-то современная интерпретация иконы, но там девушка сидит в худи, сзади видны реклама и схема метро, и мне кажется это отлично соединилось".

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Использовать эту иллюстрацию попросил украинский греко-католический священник Вячеслав Окунь. Он сейчас учится в Риме и служит для наших беженцев в пригороде Неаполя. Именно там - в храме Святого Власия Мученика - выставили этот образ.

"Образ отсылает к тем страданиям, которые пережила Богородица, которая должна была бежать от преследования Ирода, она была беженкой в Египте. Этот библейский персонаж, библейская история Марии, Иисуса и Иосифа, очень близка сейчас к нашим реалиям", – говорит Вячеслав Окунь.

Мадонну из киевского метро здесь рассматривают не только беженцы, итальянцы смотрят, читают и говорят о войне в Украине, но эта икона, этот взгляд женщины дает им большее понимание того, что сейчас у нас происходит.

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Татьяна, вдохновившая художницу на создание образа, ставшего иконой, признается: то, что ее история приобретет такой поворот, не ожидала, и считает, что это не очень радостная слава. Говорит, с нарисовавшей ее художницей познакомилась в соцсетях, благодарна ей. Надеется, этот образ станет поддержкой для всех вынужденных переселенцев:

"Я думаю, она выполняет миссию символа, и для всех наших людей, которые бежали от войны, это какая-то поддержка, возможно, она их вдохновляет верить в нашу победу и держаться на чужбине".

Как украинская мама с младенцем стала образом в храме Неаполя

Как украинская мама с младенцем стала образом в храме Неаполя

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