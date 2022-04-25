Мадонна из киевского метро: украинская мама с младенцем стала образом в храме Неаполя

Фотография венгерского фотографа, который зафиксировал, как украинка, скрываясь от обстрелов в киевской подземке, кормит свою крошечную дочь, превратилась в икону в итальянском храме.

Женщина с младенцем в метро – это киевлянка Татьяна Близняк: на фото венгерского журналиста издания Teleks Андраша Фельдеша она кормит двухмесячную дочь Маричку. Андраш опубликовал фото в своем Instagram. Фото за день разлетелось по Сети и стало вирусным. Его увидела художница из Днепра и изобразила женщину с ребенком, а дальше этот рисунок оказался в неапольском храме. Историю украинки, объединившей несколько городов на карте Европы, рассказала корреспондентка ТСН Наталья Волосацкая.

Сейчас Татьяна и ее четырехмесячная Маричка в безопасности, она вспоминает 25 февраля, когда она с мужем и мопсом по имени Фиби спустилась в метро, где и была снята. В тот день на станции метро "Университет" она ждала поезд во Львов целую ночь:

"Все мысли были только о том, чтобы спастись, чтобы спасти свою дочь. Мы постелили одеяло на пол, я села ее кормить, никто ни о чем не подозревал, как раз в этот момент спускаются журналисты, и они нас увидели".

Щемящее фото мгновенно разлетелось по Сети, где его увидела художница из Днепра Марина Соломенникова. Буквально за одну ночь под звуки сирены она нарисовала тот рисунок, который впоследствии окажется в итальянском храме. Современная Мадонна в худи – Татьяна с ребенком на руках – стала образом всех украинских матерей, спасавших своих малышей от войны.

"Я олицетворила просто всех женщин Украины, которые в то время прятались в метро, где-то там в подвалах, — объясняет художница, — это какая-то современная интерпретация иконы, но там девушка сидит в худи, сзади видны реклама и схема метро, и мне кажется это отлично соединилось".

Использовать эту иллюстрацию попросил украинский греко-католический священник Вячеслав Окунь. Он сейчас учится в Риме и служит для наших беженцев в пригороде Неаполя. Именно там - в храме Святого Власия Мученика - выставили этот образ.

"Образ отсылает к тем страданиям, которые пережила Богородица, которая должна была бежать от преследования Ирода, она была беженкой в Египте. Этот библейский персонаж, библейская история Марии, Иисуса и Иосифа, очень близка сейчас к нашим реалиям", – говорит Вячеслав Окунь.

Мадонну из киевского метро здесь рассматривают не только беженцы, итальянцы смотрят, читают и говорят о войне в Украине, но эта икона, этот взгляд женщины дает им большее понимание того, что сейчас у нас происходит.

Татьяна, вдохновившая художницу на создание образа, ставшего иконой, признается: то, что ее история приобретет такой поворот, не ожидала, и считает, что это не очень радостная слава. Говорит, с нарисовавшей ее художницей познакомилась в соцсетях, благодарна ей. Надеется, этот образ станет поддержкой для всех вынужденных переселенцев:

"Я думаю, она выполняет миссию символа, и для всех наших людей, которые бежали от войны, это какая-то поддержка, возможно, она их вдохновляет верить в нашу победу и держаться на чужбине".

Как украинская мама с младенцем стала образом в храме Неаполя

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