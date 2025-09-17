- Дата публикации
-
- Категория
- Салон красоты
- Количество просмотров
- 226
- Время на прочтение
- 2 мин
Макияж Меган Маркл: визажист герцогини Сассекской раскрыл главные секреты
Визажист Меган Маркл раскрыл секрет ее легкого макияжа, который герцогиня носит в третьем сезоне ее шоу «С любовью, Меган».
Дэниел Мартин рассказал, что в этот раз макияж Меган более легкий, свежий и лаконичный: мягко очерченные глаза и легкий слой тонального крема. Этот образ подчеркивает ее естественное сияние и выглядит непринужденно перед камерой.
Мартин рассказал Vogue, что макияж герцогини Сассекской в этом сезоне «намного легче, чем в прошлом», что отражает его подход «меньше значит больше». Также визажист раскрыл, какие продукты он использует, чтобы сделать такой мейк.
Увлажнение имеет решающее значение, поэтому он использует в несколько слоев средств по уходу за кожей Tatcha (включая сыворотку и один из лучших увлажняющих кремов для лица), чтобы создать гладкую, сияющую основу перед любым макияжем, пишет womanandhome.com.
Далее мастер работает с палеткой Make Up Forever в нежных коричневых тонах, чтобы придать глазам Меган выразительности, а с помощью крема-бронзера Chanel Les Beiges Healthy Glow Bronzing Cream приподнимает скулы, не создавая эффекта чрезмерного скульптурирования. Брови Меган выглядят натурально, как и губы, что делает макияж сдержанным.
Заключительным этапом является пудра, но только в нужных местах. Кстати, Мартин делал Меган и ее свадебный макияж в 2018 году.
«Нужно понимать, где именно нужно выровнять тон кожи», — объяснил Мартин. «Где припудривать, а где нет. Я хотел, чтобы ее кожа выглядела здоровой и сияющей, но не слишком блестящей и не слишком матовой».
Напомним, ранее мы рассказывали, как королева Камилла ухаживает за кожей своего лица и, какие средства есть в ее косметичке.