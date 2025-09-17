Макияж Меган Маркл: визажист герцогини Сассекской раскрыл главные секреты

Меган Маркл / © Associated Press

Реклама

Дэниел Мартин рассказал, что в этот раз макияж Меган более легкий, свежий и лаконичный: мягко очерченные глаза и легкий слой тонального крема. Этот образ подчеркивает ее естественное сияние и выглядит непринужденно перед камерой.

Мартин рассказал Vogue, что макияж герцогини Сассекской в этом сезоне «намного легче, чем в прошлом», что отражает его подход «меньше значит больше». Также визажист раскрыл, какие продукты он использует, чтобы сделать такой мейк.

Увлажнение имеет решающее значение, поэтому он использует в несколько слоев средств по уходу за кожей Tatcha (включая сыворотку и один из лучших увлажняющих кремов для лица), чтобы создать гладкую, сияющую основу перед любым макияжем, пишет womanandhome.com.

Реклама

Далее мастер работает с палеткой Make Up Forever в нежных коричневых тонах, чтобы придать глазам Меган выразительности, а с помощью крема-бронзера Chanel Les Beiges Healthy Glow Bronzing Cream приподнимает скулы, не создавая эффекта чрезмерного скульптурирования. Брови Меган выглядят натурально, как и губы, что делает макияж сдержанным.

Заключительным этапом является пудра, но только в нужных местах. Кстати, Мартин делал Меган и ее свадебный макияж в 2018 году.

Меган Маркл в день своей свадьбы с принцем Гарри / © Associated Press

«Нужно понимать, где именно нужно выровнять тон кожи», — объяснил Мартин. «Где припудривать, а где нет. Я хотел, чтобы ее кожа выглядела здоровой и сияющей, но не слишком блестящей и не слишком матовой».

Напомним, ранее мы рассказывали, как королева Камилла ухаживает за кожей своего лица и, какие средства есть в ее косметичке.