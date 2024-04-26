Макроны на благотворительном матче: президент – в футбольной форме, первая леди – в элегантном пальто

Первая леди Франции поддержала мужа во время благотворительного футбольного матча, в котором он сыграл.

Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в благотворительном футбольном матче Varietes Club в поддержку детей в одной из больниц Парижа. Игра состоялась на стадионе Бернара Жира в Плезире.

Поддержать Макрона пришла его жена – Брижит Макрон. Фотографы запечатлели, как они шли, держась за руки, чтобы сделать снимок с детьми.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Президент был одет в белую футбольную форму, гетры и бутсы. А на первой леди было элегантное черное двубортное пальто, синий вязаный шарф, синие джинсы-клеш и черные ботильоны на грубой подошве и каблуках.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Аутфит Брижит дополнила объемной укладкой, макияжем смоки-айс и кольцами.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, Брижит Макрон в очках и строгом костюме посетила памятное мероприятие.

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