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Дата публикации
Категория
Общество
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31
Время на прочтение
1 мин

Максима или Летиция: сравниваем образы в шляпах двух европейских королев

Наряды обох королев немного напоминал ансамбли 40-х годов.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Королева Максима и королева Летиция

Королева Максима и королева Летиция

15 апреля в Амстердаме состоялось важное мероприятие — по приглашению короля Виллема-Александра Нидерланды посетила султан Омана Хайтам бин Тарик Аль Саид. В этом году отмечается 400-летие морских отношений между двумя странами, поэтому король Виллем-Александр и королева Максима официально приветствовали гостя на Площади Дам.

/ © Getty Images

© Getty Images

Максима появилась на этом государственном мероприятии в элегантном наряде, который напоминал костюмы из первой коллекции Christian Dior. Однако ее образ был не от этого бренда. Королева носила интересный жакет с вышивкой и декором, а также черную юбку длины миди от ее любимого бренда Natan.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Интересной деталью образа стала оригинальная черная шляпа. Также она собрала волосы в низкий пучок, обула черные туфли на каблуках и надела черные кожаные перчатки.

Этот головной убор королевы Нидерландов напомнил образ еще одной супруги европейского Монарха — королевы Испании Летиции. В подобной шляпе Летиция посетила коронацию короля Чарльза в 2023 году, но ее аксессуар был дополнен еще и вуалью в тон яркого платья.

Королева Летиция и ее муж / © Associated Press

Королева Летиция и ее муж / © Associated Press

Королева Летиция и ее муж / © Associated Press

Королева Летиция и ее муж / © Associated Press

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press

Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима та король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима та король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и королева Летиция / © Getty Images

Королева Максима и королева Летиция / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

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