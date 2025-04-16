Максима или Летиция: сравниваем образы в шляпах двух европейских королев

Королева Максима и королева Летиция

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15 апреля в Амстердаме состоялось важное мероприятие — по приглашению короля Виллема-Александра Нидерланды посетила султан Омана Хайтам бин Тарик Аль Саид. В этом году отмечается 400-летие морских отношений между двумя странами, поэтому король Виллем-Александр и королева Максима официально приветствовали гостя на Площади Дам.

© Getty Images

Максима появилась на этом государственном мероприятии в элегантном наряде, который напоминал костюмы из первой коллекции Christian Dior. Однако ее образ был не от этого бренда. Королева носила интересный жакет с вышивкой и декором, а также черную юбку длины миди от ее любимого бренда Natan.

Королева Максима / © Getty Images

Интересной деталью образа стала оригинальная черная шляпа. Также она собрала волосы в низкий пучок, обула черные туфли на каблуках и надела черные кожаные перчатки.

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Этот головной убор королевы Нидерландов напомнил образ еще одной супруги европейского Монарха — королевы Испании Летиции. В подобной шляпе Летиция посетила коронацию короля Чарльза в 2023 году, но ее аксессуар был дополнен еще и вуалью в тон яркого платья.

Королева Летиция и ее муж / © Associated Press

Королева Летиция и ее муж / © Associated Press

Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима та король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Associated Press Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и королева Летиция / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images