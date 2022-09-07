Мальчики, домой! Путин требует от олигархов вернуться в Россию

После начала широкомасштабного вторжения России в Украину большинство российских олигархов бежало из России и теперь страдает от санкций в странах Европы, в Британии, Израиле и США.

С первых дней введения персональных санкций против путинских олигархов мы слышим их стоны о невыносимой жестокости, проявленной по отношению к ним правительствами цивилизованных стран, в которых они живут.

В интервью различным изданиям российские миллиардеры рассказывают, что денег у них нет, нет сил держаться, в ресторан не пойти, в такси не сесть, шедевры мирового искусства и архитектуры покрываются слоями пыли без профессионального клининга, яхты без техобслуживания на грани затопления. Но, несмотря на все описанные ужасы нищеты и обездоленность, никто из олигархов домой в "великую и прекрасную Россию" ехать не спешит.

А между тем в России олигархов ждут с нетерпением. Недавно The Moscow Times со ссылкой на Financial Times сообщил, что миллиардерам постоянно поступают звонки из Кремля с требованием немедленно вернуться на родину.

Кроме того, недавно Путин на Восточном экономическом форуме-2022 заявил, что многие уехавшие из-за войны россияне уже вернулись в Россию. "Можно работать в Ереване, а жить фактически в Москве, многие уже вернулись, поняли, что ничего страшного не происходит, все работает, все стабильно", — сказал диктатор. Учитывая тот факт, что Путин начинает врать обычно с первого слова и заканчивает, произнеся последнее, о чем олигархи осведомлены даже лучше, чем все остальные, видимо, ожидать скорого возвращения обеспеченных беглецов в Россию ждать не приходится. Однако источники из среды российских бизнесменов утверждают обратное, якобы многие бизнесмены всерьез задумались о возвращении.

По словам источника, санкции, которые должны были подтолкнуть олигархов к свержению путинского режима, наоборот, заставили их сплотиться вокруг Кремля, даже если они хотели бы дистанцироваться от российской власти. Путинские олигархи тратят свое время и состояния не на противодействие войне в Украине или изменение ситуации в России, а на отмену персональных санкций. Не менее 21 российского бизнесмена подали в суд на ЕС из-за введенных санкций.

Михаил Фридман / Фото: Getty Images

Российские олигархи на Западе чувствуют себя в ловушке. "Они говорят, что боятся быть отравленными, но на самом деле они боятся потерять свои деньги и репутацию, — сообщил некий крупный российский бизнесмен изданию. — Они не знают, как действовать в этой ситуации. Они полностью дезориентированы".

Петр Авен / Фото: Getty Images

В любом случае, поскольку санкции Евросоюз и Великобритания в ближайшем будущем отменять не планируют, возвращаться в Россию бывшим миллиардерам придется буквально налегке: активы и деньги заморожены, движимое и недвижимое имущество конфисковано. Так что будем с любопытством следить за ситуацией, вернуться ли олигархи домой или все же по старинной российской традиции предпочтут страдать по родине вдали от нее.

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