Маленькая девочка схватила за палец принца Уильяма: как отреагировал муж Кейт Миддлтон

В этот раз Уильям приехал один без своей жены принцессы Уэльской Кэтрин. В Сингапуре он проведет четыре насыщенных дня, посвященных вручению премии Earthshot Prize. Это будет третья церемония вручения наград, в прошлом году мероприятие состоялось в Бостоне и супруги посещали его вместе.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

На одном из первых мероприятий принц Уильям растрогал королевских поклонников милейшим фото. Он сфотографировался рядом с 8-месячной Альбаной Коста, которая была на руках у мамы, но так крепко схватила принца за палец, что у Уильяма не было шансов не остановиться на мгновение возле малышки.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Обычно это принцесса Кэтрин не может пройти мимо детей, все время их обнимает, а младенцев и вовсе берет на руки. Уильям же держится более сдержанно, но не в этот день.

Также принц Уэльский нарушил королевское правило и охотно делал селфи с поклонниками, пришедшими его поприветствовать.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали под каким именем взойдет на престол принц Уильям.

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