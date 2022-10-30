Маленькая хитрость Камиллы: что делает королева, чтобы казаться стройнее

К королеве-консорту Камилле сейчас, когда ее муж Чарльз стал королем, приковано еще больше внимания чем раньше. Публичные выходы Камиллы в последние годы стали еще более элегантными и утонченными. Однако, известно, что королевская особа прибегает к некоторым хитростям, чтобы выглядеть выше и быть стройнее.

Конечно, у Камиллы есть команда стилистов, которые подбирают для нее гардероб в поездки или для светских выходов. Стилист Миранда Холдер рассказала Express.co.uk, как королева-консорт использует некоторые хитрости в своих образах.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Рост королевы Камиллы 172 сантиметра, она не очень низках, но и не слишком высокая. Чтобы выглядеть выше королевская особа часто носит наряды в стиле кимоно из летящего шифона или тафты, которые действительно удлиняют силуэт.

На своей свадьбе с Чарльзом в 2005 году, Камилла была одета в вышитое пальто в стиле кимоно и оно великолепно смотрелось на возрастной невесте.

Свадьба Камиллы и Чарльза, 9 апреля 2005 год / Фото: Getty Images

"Она выглядит фантастически в такой одежде, и это очень ей помогает, потому что она просто добавляет структуру и форму там, где это необходимо. Жакеты естественным образом стягивают ее в талии, а воротник-стойка удлиняет шею. Мне нравится на ней облегающий и расклешенный силуэт, и она обычно предпочитает его прямой юбке, потому что она повторяет линии ее фигуры и уравновешивает силуэт", - комментирует стилист.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Также стилист говорил, что Камилле выгодно держать свое декольте слегка приоткрытым. "У нее должен быть красивый V-образный вырез, чтобы придать немного драматизма, или круглый вырез, но ей нужно держать эту область открытой. Из-за ее костяка и того, как она сложена, это для нее самый подходящий вариант". Королева часто так делает и дополняет открытый участок тела украшениями.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Кстати, именно королева Камилла будет носить часть украшений королевы Елизаветы II. Но, кроме этого, в ее собственной шкатулке есть ее любимые чокеры и другие ювелирные изделия. Один из них, стоимостью 56 тысяч долларов, Камилла носит достаточно часто.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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