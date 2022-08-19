Маленькая хитрость Кейт: что делает герцогиня Кембриджская, чтобы ее туфли всегда были удобными

Супруга принца Уильяма, герцогиня Кембриджская, очень часто появляется на разных публичных мероприятиях, а ее образы рассматривают едва ли не под микроскопом.

Стилисты герцогини Кейт часто прибегают к разным хитростям, которые помогают королевской особе выглядеть еще лучше и чувствовать себя комфортно.

Ранее мы рассказывали, что стилисты герцогини прибегают к хитрости и используют специальный аксессуар, чтобы прически Кейт Миддлтон держались и не распадались.

По мнению эксперта по стилю Миранды Холдер, есть некоторые хитрости, связанные и с обувью герцогини.

Туфли герцогини Кейт / Фото: Associated Press

А именно, Кэтрин часто носит туфли на высоких каблуках, а для того, чтобы ей было комфортнее, она часто использует особую пару колгот из магазина John Lewis.

Туфли герцогини Кейт / Фото: Associated Press

Видимо, весь смысл в том, что в таких колготах нога не скользит и туфли сидят на ноге максимально комфортно.

Туфли герцогини Кейт / Фото: Associated Press

Что это за модель чудо-колгот, не разглашается. А то на них точно бы был массовый ажиотаж.

Ранее мы рассказывали, что даже в свадебном платье герцогини Кейт был нюанс, который помог сделать ее талию визуально еще стройнее.

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

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