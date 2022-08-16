Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Маленькая хитрость королевы: стало известно, что делает Елизавета II, чтобы ее новые туфли никогда не жали

Дата публикации
Просмотры
383
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Маленькая хитрость королевы: стало известно, что делает Елизавета II, чтобы ее новые туфли никогда не жали

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Королева Елизавете II 96 лет, но она до сих пор носит обувь на невысоком каблуке. Такие туфли Ее Величество называет "рабочей обувью", вероятно, потому, что носит их на публичные выходы и рабочие встречи.

Известно, что разработаны и созданы туфли, а точнее, несколько десятков разных, но похожих туфель, обувным мастером из компании Anello & Davide. И хотя это всегда похожая модель туфель, всякий раз, обувая новую пару, королева рискует натереть себе ноги. А чтобы этого не произошло, королева прибегает к одной хитрости.

Анджела Келли и королева Елизавета II / © Getty Images
Анджела Келли и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Ее стилист и помощница, которая даже живет с королевой в Виндзорском замке, Анджела Келли подтвердила, что имеет очень ответственное задание от Ее Величества, когда дело касается ее обуви.

"У королевы очень мало времени на себя и на то, чтобы разнашивать собственную обувь, и, поскольку у нас одинаковый размер обуви, это имеет наибольший смысл", - рассказала Келли в своей книге о королевской семье.

Принц Чарльз и королева Елизавета II / © Associated Press
Принц Чарльз и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Ранее Анджела Келли рассказывала, как снимала стресс джин-тоником, когда делала укладку монарху.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация