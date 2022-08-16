Маленькая хитрость королевы: стало известно, что делает Елизавета II, чтобы ее новые туфли никогда не жали

Королева Елизавете II 96 лет, но она до сих пор носит обувь на невысоком каблуке. Такие туфли Ее Величество называет "рабочей обувью", вероятно, потому, что носит их на публичные выходы и рабочие встречи.
Известно, что разработаны и созданы туфли, а точнее, несколько десятков разных, но похожих туфель, обувным мастером из компании Anello & Davide. И хотя это всегда похожая модель туфель, всякий раз, обувая новую пару, королева рискует натереть себе ноги. А чтобы этого не произошло, королева прибегает к одной хитрости.
Ее стилист и помощница, которая даже живет с королевой в Виндзорском замке, Анджела Келли подтвердила, что имеет очень ответственное задание от Ее Величества, когда дело касается ее обуви.
"У королевы очень мало времени на себя и на то, чтобы разнашивать собственную обувь, и, поскольку у нас одинаковый размер обуви, это имеет наибольший смысл", - рассказала Келли в своей книге о королевской семье.
Ранее Анджела Келли рассказывала, как снимала стресс джин-тоником, когда делала укладку монарху.
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