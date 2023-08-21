Маленькая Кейт Миддлтон - просто копия своего сына принца Луи

Детское фото принцессы Уэльской очаровало королевских поклонников.
Недавно мы вспоминали о том, как дочь Кейт и Уильяма – принцесса Шарлотта – невероятно похожа на своего отца принца Уэльского.
Ни для кого не секрет, что третий ребенок Уэльских – принц Луи – очень похож на Кэтрин. Принцесса даже шутила о своем сходстве с младшим сыном, заявляя, что Луи - единственный ее ребенок, который похож на нее и на ее ближайших родственников – в частности на отца Кэтрин – Майкла Миддлтона и мать Кэрол.
Мы нашли детское фото самой принцессы Кейт, которое было сделано в младенчестве. Девочка запечатлена на фото с отцом, а кадр сделала ее мама Кэрол. На этом фото очень хорошо видно, как ее младший сын Луи действительно похож именно на нее и членов ее семьи.
Кроме внешнего сходства Луи обладает еще и озорным характером, а за его "выходками" на публичных мероприятиях всегда забавно наблюдать.
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