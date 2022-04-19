Маленькая леди: пасхальный образ принцессы Шарлотты сравнили с ее первым громким появлением на публике

В этом году Кейт и Уильям уже несколько раз брали своих старших детей на публичные мероприятия.

Впервые чета Кембриджских появилась вместе с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой на службе памяти за принцем Филиппом 29 марта. Тогда Шарлотта, которой в мае исполнится 7 лет, очаровала многих, была очень общительной и приветливой.

Принцесса Шарлотта / Associated Press

В прошедшее воскресенье Кейт и Уильям взяли детей на пасхальную службу в часовню Святого Георгия в Виндзоском замке. Принцесса Шарлотта была в платье Rachel Riley "Forget Me Not" с цветочным принтом и воротником, колготах в тон и темно-синем кардигане il Porticciolo Roberto.

Принцесса Шарлотта / Associated Press

Королевские наблюдатели напомнили, что в похожем образе принцесса появилась на публике в 2018 году, в день, когда ее отец Уильям привез их с братом Джорджем в больницу Святой Марии в Лондоне, где герцогиня Кейт родила третьего ребенка – младшего брата Шарлотты и Джорджа – принца Луи. В тот день 3-летняя Шарлотта была также в голубом платье и таком же кардигане.

Принцесса Шарлотта / Associated Press

Принцесса Шарлотта / Associated Press

Читайте также: