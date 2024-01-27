Маленькая модница: 9-летняя дочь княгини Шарлин вышла на публику в пальто Burberry

С ранних лет Шарлин прививает дочери любовь к роскоши и дорогим вещам.
В рамках празднования Дня святой Девоты князь Альберт II, княгиня Шарлин и двое их детей принцесса Габриэлла и принц Жак посетили церемонию сожжения лодки, состоявшуюся на набережной в Монако. Праздник посвящен покровительнице Монако и дому Гримальди. Сожжение символической лодки проходит в память о святой мученице Девоте.
46-летняя княгиня Шарлин пришла на мероприятие в белом пальто от бренда Emilia Wickstead и черных аксессуарах, а вот ее маленькая 9-летняя дочь была в клетчатом пальто от бренда Burberry. Стоимость такой вещи 1 390 долларов.
Пальто Габриэлла носила с коричневіми сапогами от Chloé, цена которых 375 долларов. Также на девочке были черные штаны, а волосы, который уже заметно отросли, она просто распустила.
Однако лук юной принцессы состоящий из люксовых брендов уже не удивляет, поскольку недавно она была замечена на мероприятии в пальто с леопардовым принтом от Dior, которое носила в сочетании с сапогами от Dolce & Gabbana. В таком наряде она появилась на параде в Монако.
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