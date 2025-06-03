Маленькая звезда выборов в Польше: 7-летняя дочь Кароля Навроцкого очаровали публику

Кася Навроцкая / © Associated Press

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Польская Государственная избирательная комиссия в понедельник, 2 июня, сообщила, что политик Кароль Навроцкий выиграл президентские выборы в Польше, набрав во втором туре, который состоялся 1 июня, 50,89% голосов. Навроцкий вступит в должность в августе этого года.

Кароль Навроцкий и его семья / © Associated Press

Однако не победитель президентской гонки стал звездой вечера, а его 7-летняя дочь. Во время объявления результатов экзитпола поведение девочки привлекло внимание не только собравшихся в ночь выборов, но и многих интернет-пользователей.

Кароль Навроцкий и его семья / © Associated Press

Дочь политика — Катажина (дома ее зовут Кася) Навроцкая — вместе с мамой, двумя братьями и отцом была на сцене. Она очень эмоционально реагировала на внимание: улыбалась, показывала сердечка руками, позировала, махала руками и крепко обнимала свою маму.

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Непоседливая малышка всего за несколько часов превратилась в звезду соцсетей, и теперь многие шутят, что она может составить конкуренцию принцу Луи, который тоже имеет репутацию шалуна.

Кароль Навроцкий и его семья / © Associated Press

Кароль Навроцкий и его семья / © Associated Press

Кароль Навроцкий и его семья / © Associated Press

Кася Навроцкая / © Associated Press

Кася Навроцкая / © Associated Press

В любом случае, смотрите сами на перформанс Каси: