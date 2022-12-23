Маленькие украинцы выступили на рождественском концерте принцессы Уэльской

На прошлой неделе принцесса Уэльская провела в Вестминстерском аббатстве второй рождественский концерт. Он был посвящен памяти королевы Елизаветы II. И в нем приняли участие дети из Украины.

Украинский хор Святой Марии выступил во время службы гимнов "Вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве 15 декабря 2022 года в Лондоне. Служба будет транслироваться на канале ITV1 в канун Рождества в рамках программы "Королевские гимны: вместе на Рождество".

Концерт в Вестминстерском аббатстве / Фото: Getty Images

Дети были одеты в синие и желтые футболки, что символизировало украинский флаг. Известно, что принц и принцесса Уэльские, король Чарльз III и остальные члены королевской семьи поддерживают Украину во время войны, которую развязала на наше территории Россия.

Концерт в Вестминстерском аббатстве / Фото: Getty Images

Даже Ее Величество королева Елизавета II, которая всегда держала нейтралитет и не высказывала своих политических предпочтений, ведь не имела на это право, как монарх, публично выразила слова поддержки Украине. Это было приблизительно за пол года до ее смерти.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Читайте также: