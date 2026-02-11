Маленький Чарльз и много природы: в королевском Instagram показали кадры из докуменьального фильма про короля

Принцесса Анна и принц Чарльз / © Associated Press

Реклама

Документальный фильм «В поисках гармонии: видение короля» уже вышел на Prime Video, а в Instagram поделились очень милым видео с детства Чарльза.

Король Чарльз / © Getty Images

«Для меня это неотъемлемая часть жизни — иметь связь с внешним миром», — говорит Чарльз в видео. В кадрах показано маленького Чарльза и его сестру принцессу Анну, а также то, как будущий король проводит время со своим отцом — принцем Филиппом — на природе, а также как он проводит так же время уже со своими детьми — принцами Уильямом и Гарри.

Это 90-минутный документальный фильм о главном принципе жизни и деятельности короля, как принца и монарха: «мы — часть природы, а не отделены от нее», — говорит Чарльз.

Реклама

Известно, что озвучила фильм актриса Кейт Уинслет, она присутствовала и на показе картины в Виндзорском замке.