Маленький конфуз: герцогиня Сассекская надела слишком тесное платье

Образ Меган получился красивый и даже местами откровенный.
Мы уже рассказывали вам, что вчера принц Гарри и его супруга герцогиня Меган вместе присутствовали на гала-концерте Salute To Freedom в Музее морского и воздушного космоса Intrepid в Нью-Йорке.
На мероприятие 40-летняя герцогиня Сассекская приехала в красном платье с откровенным декольте от Carolina Herrera из коллекции Pre-Fall 2022.
Образ Меган, конечно, уже разобрали в Сети в деталях. И многие заметили, что это красивое платье было немного тесновато герцогине в спине. Особенно хорошо это заметно в движении на видео. Почему Меган не выбрала платье на размер больше, не понятно, может быть, из-за того, что тогда бы в районе декольте оно сидело не лучшим образом.
Очевидно, после вторых родов герцогиня Сассекская еще не пришла в свою обычную форму, но вот чем она точно может всегда похвастаться – это стройными ногами. И в беременность, и после нее ноги герцогини всегда выглядели худыми.
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