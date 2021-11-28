Маленький конфуз: королева Летиция уронила клатч на официальном приеме и все увидели его содержимое

Маленький конфуз: королева Летиция уронила клатч на официальном приеме и все увидели его содержимое

Недавно испанские монархи побывали с визитом в Швеции.

На одном из официальных приемов с королевой Летицией произошел конфуз. Ее Величество случайно уронила свой клатч во время фотосессии и его содержимое высыпалось на пол. Королева Летиция присела чтобы собрать содержимое своей сумочки, а охрана молниеносно подбежала к супруге короля, чтобы прикрыть ее от публики и помочь.

Королевы Летиция и Сильвия / Getty Images

Видео было опубликовано на сайте журнала Hello! Королевская особа не выглядела взволнованной и продолжила встречать гостей вместе со шведской королевской семьей, хотя, похоже, что она отложила свой аксессуар в сторону. В этот день на Летиции было серое платье на запах от Cherubina, туфли от Prada и эффектные серьги. Вечерний макияж и прическа завершали образ.

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