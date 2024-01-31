Маленький конфуз: нидерландский дворец выбрал прошлогоднее фото для поздравления принцессы Беатрикс

31 января свой 86-й день рождения отпраздновала бывшая королева Нидерландов, которая с момента отречения от трона в пользу сына носит титул принцессы – Беатрикс.

Беатрикс была королевой с 30 апреля 1980 года до 30 апреля 2013 года. Стала монархом после отречения матери, королевы Юлианы. В 2013 году отреклась от престола в пользу сына, принца Виллема-Александра. После отречения носит титул принцессы Нидерландов.

Принцесса Беатрикс до сих пор исполняет свои королевские обязанности и часто появляется на публике. В день ее рождения дворец поделился новым портретным фото Ее Высочества.

"Принцесса Беатрикс сегодня празднует свой 86-й день рождения", - гласит подпись под фото.

На снимке принцесса запечатлена в темно-зеленом длинном жакете, с нитью жемчуга на шее, в серьгах-клипсах и с идеальной укладкой. Легкий дневной макияж завершал ее королевский образ.

В прошлом году, когда дворец поздравлял принцессу Беатрикс с днем рождения, они выбрали для поздравления фотографию с этого же фотосета.

Читайте также: