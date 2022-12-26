Маленький озорник: принц Луи очаровал всех на рождественской службе

Младший сын принца и принцессы Уэльских – принц Луи – дебютировал во время королевской прогулки в Сандрингеме.

Вчера Кейт, Уильям и трое их детей – Джордж, Шарлотта и Луи – прошлись вместе с другими членами королевской семьи к церкви святой Марии Магдалины, где состоялась традиционная рождественская служба.

Уэльские с детьми / Фото: Getty Images

Это был официальный дебют младшего принца на ежегодном мероприятии, которое члены королевской семьи не посещали с 2019 года из-за пандемии COVID-19.

Весельчак Луи не дал публике заскучать. Он веселился, гримасничал и торопливо тащил маму Кейт за руку, когда она пыталась пообщаться с кем-то из толпы. Так же, как и во время платинового юбилея королевы, где Луи просто "украл сердца у публики", вчера, 4-летний мальчик выглядел таким озорным. На его фоне старшие дети Уэльских, особенно принц Джордж, выглядят такими прилежными и спокойными.

Принц Луи и принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Не удивительно, что Кейт и Уильям не каждый раз берут Луи с собой на королевские мероприятия. Во-первых, мальчик еще весьма мал, а во-вторых, за ним нужен глаз да глаз.

Принц Луи / Фото: Getty Images

Принц Луи с мамой Кейт / Фото: Getty Images

Напомним, Зара и Майк Тиндалл также взяли с собой на службу маленькую дочь Лену, которой тоже 4 года.

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