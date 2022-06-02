Маленький озорник: принц Луи приковал к себе все внимание на параде в честь королевы Елизаветы II

Дети Кейт и Уильяма на сегодняшнем параде Trooping the Colour в честь дня рождения королевы и ее платинового юбилея правления очаровали всех.
Особенно внимание на себя обратил младший из троих отпрысков – принц Луи Кембриджский.
4-летний Луи чего только не делал, и уши ладонями закрывал, чтобы не было так шумно, и рожицы строил, и брови хмурил и даже щеки надувал. Словом, забавлялся, как мог. Даже королева в какой-то момент обратила внимание на шалости правнука и что-то ему сказала. Скорее всего, что-то забавное, потому что рядом стояла Кейт и мило улыбалась в этот момент.
Отметим также, что принц Луи был одет в особенный наряд. На нем был костюм матроса, в котором его отец принц Уильям появился на параде Trooping the Colour в 1985 году.
Как прошел парад в этом году, а вместе с ним и первый день празднования платинового юбилея королевы, смотрите вот здесь.
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