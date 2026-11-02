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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Маленький принц с тыквой: Уэльские опубликовали милое фото сына Луи

Принц и принцесса Уэльские впервые поделились постом, посвященным Хэллоуину, опубликовав архивное фото своего младшего сына - принца Луи.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Луи

Принц Луи / © Instagram принца и принцессы Уэльских

На своей странице в Instagram члены британской королевской семьи опубликовали архивное фото своего младшего сына, принца Луи, празднующего Хэллоуин.

«Счастливого Хэллоуина! 🎃», — написали Кэтрин и Уильям в подписи, добавив, что снимок был сделан Кейт, когда Луи был в возрасте одного года.

Принц Луи / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Принц Луи / © Instagram принца и принцессы Уэльских

На фотографии видно, как маленький принц наклоняется, чтобы поднять большую тыкву, лежащую перед ним.

Уэльские всегда праздновали Хэллоуин, но никогда публично не делились никакими фотографиями. До этого, в 2019 году, Кейт была замечена в местном супермаркете в Норфолке вместе с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, выбирающими костюмы на Хэллоуин.

Напомним, ранее мы показывали, как Хайди Клум превратилась в гигантскую оторванную кисть.

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