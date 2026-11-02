- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 249
- Время на прочтение
- 1 мин
Маленький принц с тыквой: Уэльские опубликовали милое фото сына Луи
Принц и принцесса Уэльские впервые поделились постом, посвященным Хэллоуину, опубликовав архивное фото своего младшего сына - принца Луи.
На своей странице в Instagram члены британской королевской семьи опубликовали архивное фото своего младшего сына, принца Луи, празднующего Хэллоуин.
«Счастливого Хэллоуина! 🎃», — написали Кэтрин и Уильям в подписи, добавив, что снимок был сделан Кейт, когда Луи был в возрасте одного года.
На фотографии видно, как маленький принц наклоняется, чтобы поднять большую тыкву, лежащую перед ним.
Уэльские всегда праздновали Хэллоуин, но никогда публично не делились никакими фотографиями. До этого, в 2019 году, Кейт была замечена в местном супермаркете в Норфолке вместе с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, выбирающими костюмы на Хэллоуин.
Напомним, ранее мы показывали, как Хайди Клум превратилась в гигантскую оторванную кисть.