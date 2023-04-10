Маленький шалун: Кейт и Уильям взяли принца Луи на пасхальную службу, а он всем показывал язык

Вчера принц и принцесса Уэльские впервые взяли на пасхальную службу всех своих детей, включая младшего – почти 5-летнего принца Луи.

Младший ребенок Кейт и Уильяма очаровал публику, когда впервые появился на праздничных мероприятиях по случаю платинового юбилея королевы Елизаветы II в июне 2022 года. Поэтому его появления на пасхальной службе поклонники королевской семьи очень ждали, тем более что Уэльские анонсировали, что будут присутствовать на мероприятии со всеми тремя детьми.

Принцесса Уэльская и принц Луи / Фото: Getty Images

В часовню Святого Георгия в Виндзоре принц Луи приехал в синих шортах (мы помним, что мальчики в королевской семье до 9-летнего возраста носят только шорты), в черных гольфах, белой рубашке в мелкую синюю клетку и даже с галстуком, в тон которому был подобран пиджак. Обут Луи был в черные кожаные туфли.

Юный принц, конечно, не сдержался и немного баловался, но его бдительная мама Кейт, которая вела его за руку, присматривала за сыном. Обратно со службы он шел за руку уже с отцом Уильямом.

Принц Луи / Фото: Associated Press

Принц Луи / Фото: Getty Images

Принц Луи Уэльский / Фото: Getty Images

Старшие братья Луи- принц Джордж и принцесса Шарлотта посещали пасхальную службу вместе с родителями в прошлом году. Но принца Луи тогда, видимо, считали еще слишком маленьким для такого мероприятия.

Принц Луи Уэльский / Фото: Getty Images

Принц Луи / Фото: Associated Press

К слову, внучка королевы Елизаветы II – Зара Тиндалл – и ее супруг Майк в этом году также впервые взяли на службу свою дочь Лену, она одногодка принца Луи.

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