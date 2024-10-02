Малышка подросла: как выглядит сейчас трехлетняя дочь принцессы Беатрис

Семья опубликовала радостную новость в королевском аккаунте в Instagram, а также показала несколько новых фото. На одном из них была запечатлена дочь пары – Сиенна, которой в сентябре исполнилось три года. Беатрис и Эдоардо редко показывают фотографии дочери и в этот раз продемонстрировали снимок лишь со спины.

Эдоарло Мапелли-Моцци с дочерью Сиенной и сыном Кристофером / Фото: Instagram британской королевской семьи

На фото Эдоардо прогуливался с Сиенной и своим старшим сыном Кристофером от предыдущих отношений по лесу. Девочка была одета в слитный комбинезон и желтые резиновые сапоги, а у нее в волосах был прикреплен красный бант.

Принцесса и ее муж рассказали, что их второй общий ребенок появится на свет в начале нового года, но более конкретных дат не озвучили.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Instagram британской королевской семьи

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