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Малышка подросла: как выглядит сейчас трехлетняя дочь принцессы Беатрис

Малышка подросла: как выглядит сейчас трехлетняя дочь принцессы Беатрис

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Вчера принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци объявили, что ждут второго ребенка.

Семья опубликовала радостную новость в королевском аккаунте в Instagram, а также показала несколько новых фото. На одном из них была запечатлена дочь пары – Сиенна, которой в сентябре исполнилось три года. Беатрис и Эдоардо редко показывают фотографии дочери и в этот раз продемонстрировали снимок лишь со спины.

Эдоарло Мапелли-Моцци с дочерью Сиенной и сыном Кристофером / © Instagram британской королевской семьи
Эдоарло Мапелли-Моцци с дочерью Сиенной и сыном Кристофером / Фото: Instagram британской королевской семьи

На фото Эдоардо прогуливался с Сиенной и своим старшим сыном Кристофером от предыдущих отношений по лесу. Девочка была одета в слитный комбинезон и желтые резиновые сапоги, а у нее в волосах был прикреплен красный бант.

Принцесса и ее муж рассказали, что их второй общий ребенок появится на свет в начале нового года, но более конкретных дат не озвучили.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Instagram британской королевской семьи
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Instagram британской королевской семьи

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