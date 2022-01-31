Мама герцогини Кембриджской празднует 67-летие: опубликовано милое фото

Мама герцогини Кембриджской – Кэрол – отмечает сегодня 67-летие.

Аккаунт Party Pieces в Instagram поздравил Кэрол Миддлтон с днем рождения, опубликовав трогательный семейный снимок на котором бизнесвумен запечатлена вместе с тремя детьми: Кейт, Пиппой и Джеймсом Миддлтонами - на заре своей карьеры.

На черно-белом снимке 1989 года Кэрол сияет перед камерой, разложив праздничные сумки и аксессуары на столе перед ней. Старшая дочь и будущая королевская особа герцогиня Кейт, которой тогда было семь лет, изображена в джемпере, рубашке с воротником и бумажной шляпе, когда она трубит в рожок, стоя рядом со своей матерью.

Среди детей на фото также есть Пиппа, которой тогда было пять лет, и младший сын Джеймс, он запечатлен позади в милой шляпе в горох.

Подпись к фотографии гласила: "С самым счастливым днем ​​​​рождения, выдающийся организатор вечеринок! Мы надеемся, что у вас будет самый волшебный день".

Эта же фотография была опубликована на веб-сайте Party Pieces в 2017 году, когда Кэрол отмечала 30-летие своего бизнеса.

Кэрол Миддлтон с дочерью Кэтрин / Getty Images

Напомним, 9 января герцогиня Кембриджская отпраздновала свое 40-летие, и Кенсингтонский дворец поделился тремя потрясающими новыми портретами Кейт, чтобы отметить это знаменательное событие.

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