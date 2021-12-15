Мама герцогини Кембриджской рассказала, как проведет время с внуками в канун Рождества

Мама герцогини Кембриджской немного рассказала о том, как проводит предрождественские дни со своими внуками.

В этом году Кэрол Миддлтон планирует организовать еще одно запоминающееся для ее внуков Рождество. Недавно 66-летняя женщина рассказала о своих планах по украшению дома на странице в Instagram своей компании Party Pieces. У Кэрол пятеро внуков – трое детей Кейт и принца Уильяма (принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи), а также двое детей Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза – Артур и Грейс.

"В этом году мы снова планируем поставить две рождественские елки: одну для детей, которую украсят они, а другую я украшу сама", - сказала она. В этом году семья сможет собраться вместе, в отличие от прошлого года, когда елку Кэрол с внуками наряжала виртуально, пишет People.

Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми / Getty Images

"Для меня действительно важно то, что моя семья чувствует себя сплоченной. Обычно я позволяю своим внукам помогать мне украсить елку. В этом году я попрошу их по видеосвязи решить, какое украшение куда поместить. Возможно, позже его придется со вкусом переделать…!", - сказала тогда Миддлтон в одном из интервью. В этом году, к счастью, семья сможет повеселиться и собраться вместе.

На прошлой неделе Кэрол вместе с остальной частью семьи поддерживала Кейт, когда члены королевской семьи организовали ее первый в истории концерт рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве. На мероприятии присутствовали Майкл и Кэрол Миддлтон, Пиппа Миддлтон, Джеймс Миддлтон и его жена Ализе Тевене.

Кэрол Миддлтон с мужем Майклом и младшей дочерью Пиппой / Getty Images

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