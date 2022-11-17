Мама говорила: Мэй Маск попросила людей не быть злыми с ее "гениальным сыном"

74-летняя мама основателя SpaceX встал на защиту сына после того, как на него в очередной раз обрушился шквал критики.

Как сообщает Мirror, Мэй поговорила с журналистами BBC о своем сыне и о волне критики после ряда преобразований, запущенных Илоном Маском в недавно купленном им Twitter.

Мэй Маск, которая до сих пор ходит на тусовки вместе с сыном, раскритиковала хейтеров своего сына и сказала, что знала, о том, что ее сын растет гениальным, еще когда он был совсем малышом.

Собственно, с момента покупки Twitter, Илон столкнулся с двумя волнами критики. Первая стала реакцией на внедрение новых функций в Twitter, в том числе заветной синей галочки, которая стала доступна всем, кто заплатит за нее.

Илон Маск / Фото: Associated Press

Эта функция ранее использовалась для идентификации "известных" людей, общественных деятелей и брендов, чтобы показать, что их учетная запись является подлинной. После нововведений Маска любой, кто хочет платить ежемесячную подписку, вскоре смог бы применить "синюю галочку" к своей странице. Функция была запущена, но воспринята резко негативно и вскоре отозвана.

Следующим этапом деятельности Маска в Twitter стали массовые увольнения сотрудников по всему миру. Некоторые сотрудники проснулись и обнаружили, что их ноутбуки удаленно стерты, а их доступ к корпоративным системам заблокирован.

В служебной записке им было сказано идти домой, если они направляются на работу, поскольку их пропуска не будут работать.

Разъяренные профсоюзные боссы призвали правительство показать Маску, самому богатому человеку в мире, что никто не выше закона, намекая на то, что такой способ увольнения, мягко говоря, не укладывается в рамки трудового законодательства ни одной цивилизованной страны.

Мей Маск / Фото: Getty Images

Но для Мэй Маск все это не имеет особого значения. "Я рада сообщить, что SpaceX и Tesla находятся в руках моего блестящего сына, правда, гениального, сына, — объяснила она и добавила - хотя мы восхищаемся им за его гениальность, мы не хотим быть им, потому что в этих компаниях его очень ненавидят".

Интервью она закончила искренней просьбой к людям, особенно к представителям СМИ, "перестать быть с ним злыми".

Ну ведь и правда, мама - всегда остается мамой, и, что бы ее сыночек не натворил, для мамы он ее любимый гениальный сын, "а вы все просто злые".

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