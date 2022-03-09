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Мама Илона Маска поддержала украинцев и показала тематические снимки

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Мама Илона Маска поддержала украинцев и показала тематические снимки

Мэй Маск / Instagram Мэй Маск

73-летняя Мэй Маск – мама Илона Маска, модель, бизнесвумен и писательница – продолжает поддерживать украинский народ.

Мэй Маск продолжает поддерживать украинский народ. В Instagram Stories она опубликовала серию снимков на украинскую тематику: улицу Бучи с сожженными танками российских оккупантов, обращение Елены Зеленской к мировым СМИ, украинских детей, которые просят остановить войну, украинских военных женщин, небоскребы в Нью-Йорке, которые светятся в цветах украинского флага, фото с визита Мэй в Киев, на котором ее сопровождают крепкие бодигарды.

Мэй Маск / © Instagram Мэй Маск
Мэй Маск / Instagram Мэй Маск
Мэй Маск / © Instagram Мэй Маск
Мэй Маск / Instagram Мэй Маск
Мэй Маск / © Instagram Мэй Маск
Мэй Маск / Instagram Мэй Маск
Мэй Маск / © Instagram Мэй Маск
Мэй Маск / Instagram Мэй Маск
Мэй Маск / © Instagram Мэй Маск
Мэй Маск / Instagram Мэй Маск
Мэй Маск / © Instagram Мэй Маск
Мэй Маск / Instagram Мэй Маск
Мэй Маск / © Instagram Мэй Маск
Мэй Маск / Instagram Мэй Маск
Мэй Маск / © Instagram Мэй Маск
Мэй Маск / Instagram Мэй Маск
Мэй Маск / © Instagram Мэй Маск
Мэй Маск / Instagram Мэй Маск

Напомним, ранее Маск записала видеообращение-поддержку к украинцам. На видео бизнесвумен предстала в платье-вышиванке от украинского дизайнера Юлии Магдыч. Мэй пожелала нам победы.

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