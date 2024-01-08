Мама Меган Маркл переехала жить к дочери: что об этом думает принц Гарри

После трудного года для принца Гарри и Меган Маркл Дория Рэгланд решила помочь дочери и зятю, переехав в Монтесито. 67-летняя мама Меган Маркл, учительница йоги, поселилась в гостевом доме Сассексов на территории их калифорнийского особняка, чтобы помочь паре пережить "трудные времена" и избежать почти трехчасовой поездки на машине из своего дома в Вью-Парк-Виндзор-Хиллз в Лос-Анджелесе, пишет express.

"2023 год был трудным для Гарри и Меган, и Дория поддерживала их", — сказал источник. "Дориа выглядит боеспособной, но ей почти 70, и она устала ездить на машине из дома, чтобы увидеться с дочерью и внуками. Ей нужно ехать в одну сторону нужно почти три часа, поэтому для нее имело смысл переехать в гостевой дом. Теперь она проводит там больше времени, чем в собственном доме", - рассказывает источник.

Дориа Редлан, принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

К тому же, в течении предыдущих 12 месяцев Дория действительно была опорой Меган и Гарри. Она не только была рядом со своей дочерью, но и с удовольствием помогала присматривать за внуками. Говорят, принц Гарри обожает Дорию и ему нравится, когда она рядом. Рождественские каникулы вся семья провела вместе в Монтесито.

Напомним, ранее мы рассказывали, где провели зимний отпуск принц Гарри и Меган Маркл.

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