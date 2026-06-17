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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
134
Время на прочтение
1 мин

Мама принцессы Кейт со своей невесткой Ализе Тевене приехала на королевские скачки

Королевские скачки в Аскоте в самом разгаре и члены королевской семьи Британии, а также их родственники, радостно посещают их.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кэрол Миддлтон и Ализе Тевене

Кэрол Миддлтон и Ализе Тевене / © Getty Images

Мама принцессы Уэльской Кэрол приехала на конные скачки вместе со своей невесткой – Ализе Тевене – женой своего сына Джеймса Миддлтона.

Кэрол выглядела элегантно в бледно-розовом платье Catherine Walker & Co, которое ранее уже носила на свадьбу своей дочери Пиппы Миддлтон. Образ женщина дополнила шляпой в тон тоже розового цвета от Emmy London, сумкой тоже от Emmy London и туфлями-слингбэками. Волосы Кэрол распустила и сделала дневной макияж, а в ушах у нее сверкали серьги с камнями.

Кэрол Миддлтон и Ализе Тевене / © Getty Images

Кэрол Миддлтон и Ализе Тевене / © Getty Images

Ализе надела платье-макси белого цвета с оборками, дополнив его шляпой Longchamp, сумкой-тоутом от этого же бренда и серьгами от Sezane золотого цвета с жемчужинами. На запястье у Ализе был золотой браслет, волосы она распустила и сделала легкий макияж.

Сегодня на скачки также приехали принц Уильям и принцесса Кейт.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
134
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