Мама с ребенком в пути: правила безопасности во время войны

Мама с ребенком в пути: правила безопасности во время войны

Многие женщины с детьми или внуками оставили и продолжают оставлять свои дома и перебираться в более безопасные места в Украине или за границей.

Поскольку для детей чрезвычайно важна эмоциональная стабильность и поведенческий пример взрослых, являющихся для них точкой опоры — в первую очередь попечителям стоит позаботиться о себе. Телеграм-канал "Психологическая помощь" рассказывает, как обезопасить себя в дороге, если вы решили уезжать с детьми.

1.На помощь придет правило, которое знает каждый, кто хоть раз путешествовал на самолете: в случае разгерметизации салона сначала надо надеть кислородную маску на себя, а потом на ребенка. Это делается для того, чтобы взрослый точно выжил и смог помочь, ведь выжить без поддержки взрослого детям очень тяжело.

2.Заботьтесь о своих базовых потребностях в еде и сне, тепле, пейте нормальное количество жидкости.

3.Не стесняйтесь просить о помощи. Обращается к волонтерам, к приютившим вас людям просто к тем, кто рядом. Четко озвучивайте свои потребности и потребности детей.

4.Не игнорируйте проблемы со своим здоровьем, в частности, не терпите головную боль — просите обезболивающее.

5.Добравшись до промежуточной безопасной территории – дайте себе паузу перед следующей дорогой. Поспите, по возможности приведите себя в порядок, свяжитесь с родными. Только тогда планируйте следующие шаги.

6. Позаботьтесь о том, чтобы в кармане детской одежды была полная информация о ребенке (имя, фамилия, год рождения, медицинские нужды, ваши контакты и контакты других близких людей). Если ребенок достаточно взрослый, попросите его запомнить эту информацию.

7.Старайтесь находиться в контакте с ребенком (держите за руку, везите в тележке) все время, пока рядом нет другого взрослого, которому можно доверять.

8.Договоритесь с ребенком (если позволяет возраст), что он сразу выполняет все ваши просьбы и только потом задает вопрос почему и зачем. Отработайте такое поведение в игре. Четко и громко говорите простые команды, например "остановись", "ко мне", "выкинь это", "не касайся" и тренируйтесь выполнять их на скорость.

9. Когда вы в безопасности, не забывайте о телесном контакте и других способах снятия напряжения. Больше обнимайтесь, гладьте детей по спинке и голове, целуйте, убаюкивайте, говорите нежные слова, пойте колыбельные, пробуйте играть в доступные игры. Не запрещайте детям смеяться, болтать, прыгать, напевать, разговаривать с игрушками и делать другие привычные игровые вещи.

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