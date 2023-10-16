Мама в бежевом платье, а дочь - в пудровом: кронпринцесса Виктория с дочерью Эстель на торжественном банкете

Торжественное мероприятие состоялось вчера, 15 октября, в день совершеннолетия принца Кристиана – старшего сына кронпринца Фредерика и кронпринцессы Мэри.

Гала-ужин прошел во дворце Кристиансборг. На него приехала и шведская королевская семья – кронпринцесса Виктория, ее дочь - принцесса Эстель, и муж - кронпринц Даниэль.

На Виктории было бежевое платье в пол от Elisaabworld, расшитое камнями и бисером, она была в тиаре Лавровый венок Boucheron и с роскошным бриллиантовым ожерельем королевы Жозефины на шее. Также в ее ушах были серьги с бриллиантами, волосы она собрала в прическу и сделала насыщенный макияж глаз.

Кронпринцесса Виктория, ее дочь принцесса Эстель и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Принцесса Эстель была в пудровом платье от бренда Christerlindarw с бантом на талии и цветочной аппликацией, а в руках держала клатч Valentino. У нее на шее была золотая цепочка с подвеской, а в ушах - миниатюрные серьги-звезды. Кронпринц Даниэль был во фраке, белой рубашке и черных брюках, а также в белоснежном галстуке-бабочке.

Напомним, ранее мы писали, что муж кронпринцессы Виктории прокомментировал слухи об их разводе.

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