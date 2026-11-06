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Мама — в кремовом, дочь — в терракотовом: императрица Масако и принцесса Айко посетили выставку в Токио
Императрица и ее дочь выбрали элегантные наряды в теплых оттенках для знакомства с шедеврами из коллекции Лувра.
Император Нарухито, императрица Масако и их дочь — принцесса Айко — посетили выставку в Национальном художественном центре в Токио. В экспозиции представлено более 50 шедевров эпохи Возрождения, отобранных из коллекции парижского Лувра.
Масако выбрала для своего появления кремовый костюм, состоявший из однобортного жакета с карманами с клапанами и широких брюк со стрелками. В руках она держала бежевый кожаный клатч.
Образ императрица дополнила шейным платком с мелким геометрическим узором. Ее волосы были уложены в аккуратную прическу, на лице был макияж с черными стрелками, а в ушах сияли большие жемчужные серьги.
Принцесса Айко появилась в наряде нежного терракотово-розового оттенка. Он состоял из приталенного однобортного жакета и расклешенной юбки длины миди. Под жакет она надела белую блузку с воротником-стойкой, которую украсила нитью жемчужного ожерелья.
В руках принцесса держала клатч в тон к костюму. Аутфит дополняли изящные длинніе серьги и сдержанная прическа.
Нарухито предпочел классический темный костюм с белой рубашкой. Светлый галстук с мелким узором гармонировал с кремовым нарядом императрицы.
Напомним, императрица Японии Масако в наряде цвета марсала и жемчугах появилась на фестивале.