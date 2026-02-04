- Дата публикации
Мама в твидовом наряде, дочь - в кремовом: японские принцессы Кико и Како на выставке цветов
Члены императорской семьи побывали на флористической выставке.
Наследный принц Японии Фумихито, его жена принцесса Кико и их дочь — принцесса Како — посетили выставку цветов в Токио.
Для своего выхода они выбрали элегантной аутфиты. На Кико был твидовый клетчатый костюм, состоящий из жакета без воротника и юбки, и молочный платок с оливковым принтом, который она завязала на шее. Образ Ее Величество дополнила черными кожаными туфлями, черным клатчем и перчатками. Она сделала аккуратную прическу, нежный макияж и украсила уши жемчужными серьгами.
Како была одета в молочную водолазку в рубчик и кремовый наряд, который состоял из укороченного жакета с накладными карманами и золотыми пуговицами и юбки А-силуэта. Из аксессуаров принцесса выбрала кожаный молочный клатч и интересные золотые серьги. Волосы Како собрала в низкий хвост.
На принце Фумихито был классический черный костюм, белая рубашка и полосатый галстук.
