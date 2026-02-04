Мама в твидовом наряде, дочь - в кремовом: японские принцессы Кико и Како на выставке цветов

Принцессы Кико и Како / © Getty Images

Наследный принц Японии Фумихито, его жена принцесса Кико и их дочь — принцесса Како — посетили выставку цветов в Токио.

Для своего выхода они выбрали элегантной аутфиты. На Кико был твидовый клетчатый костюм, состоящий из жакета без воротника и юбки, и молочный платок с оливковым принтом, который она завязала на шее. Образ Ее Величество дополнила черными кожаными туфлями, черным клатчем и перчатками. Она сделала аккуратную прическу, нежный макияж и украсила уши жемчужными серьгами.

Принц Фумихито, принцессы Кико и Како / © Getty Images

Како была одета в молочную водолазку в рубчик и кремовый наряд, который состоял из укороченного жакета с накладными карманами и золотыми пуговицами и юбки А-силуэта. Из аксессуаров принцесса выбрала кожаный молочный клатч и интересные золотые серьги. Волосы Како собрала в низкий хвост.

На принце Фумихито был классический черный костюм, белая рубашка и полосатый галстук.

Напомним, принцесса Како продемонстрировала милый образ в бирюзовом платье с цветочными аппликациями.