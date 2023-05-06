Мамина копия: принцесса Шарлотта очаровала образом в белом платье Alexander McQueen на коронации

Юная принцесса выглядела очень мило в этом наряде, но особенно очаровал ее головной убор.

Единственная дочь принцессы Кейт и принца Уильяма - 8-летняя принцесса Шарлотта - вместе с родителями и двумя братьями присутствовала сегодня на коронации своего дедушки короля Чарльза III и его супруги королевы Камиллы.

Принцесса Шарлотта на коронации / Фото: Associated Press

Девочка была как две капли воды похожа на свою маму, ведь тоже одела белоснежное платье от британского бренда Alexander McQueen, которое дополнила накидкой-кейпом.

На накидке Шарлотты была цветочная вышивка белыми нитями, также ее образ дополняли белые туфли в стиле "Мэри Джейн" от бренда Papouelli Shoes, а руку украшал лаконичный тонкий браслет из жемчуга.

Принцесса Шарлотта на коронации / Фото: Associated Press

На церемонию девочка пришла за руку со своим младшим братом Луи.

Принцесса Шарлотта на коронации / Фото: Associated Press

Нельзя также не отметить прическу - волосы маленькой принцессы уложили в низкую прическу, а ее голову украшал серебристый венок-ободок из бисера созданный брендом головных уборов Jess Collett Milliner.

Принцесса Шарлотта на коронации / Фото: Associated Press

Похожий головной убор был и у ее мамы - принцессы Кейт, только более сложного дизайна.

Кэтрин, принцесса Уэльская на коронации / Фото: Associated Press

Читайте также:

Коронация короля Чарльза III и королевы Камиллы (47 фото)