Мамина модница: 8-летняя дочь княгини Шарлин вышла в свет на каблуках

8-летняя принцесса Габриэлла – дочь княгини Шарлин и князя Альбера II – присутствовал на церемонии, посвященной Национальному дню Монако в Княжеском дворце Монако.

Княгиня Шарлин со своей дочерью принцессой Габриэллой и сыном принцем Жаком / Фото: Getty Images

Девочка была одета в темно-синем пальто, синей миниатюрной шляпе, как у ее мамы, черных колготах и лаковых туфлях на невысоких каблуках. Это впервые мы видим юную принцессу в обуви на пусть и невысоких, но все же каблуках.

На груди у Габриэллы была пришпилена брошь, как у ее мамы, а на руках у нее были черные кожаные перчатки. Волосы девочка собрала сзади и надела золотые серьги-гвоздики.

Княгиня Шарлин со своей дочерью принцессой Габриэллой и сыном принцем Жаком / Фото: Getty Images

Ее мать 45-летняя Шарлин была в бордовом пальто и шляпе в тон, подобрав ему в тон высокие остроносые сапоги на каблуках и красные перчатки.

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