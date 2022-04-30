Маникюр Путина: как выглядят идеальные ногти диктатора

Как-то в интервью BBC советник главы Офиса президента Украины - Алексей Арестович заявил, что президент РФ Путин делает маникюр не для того, чтобы развязать ядерную войну.

Еще в марте Арестович заявил, что руководство России не поставит ее на грань угрозы ядерной войны. "Это человек, который делает хороший маникюр, который сидит в 20 метрах от собеседника и всего боится, строит дворцы и яхты, и заводит любовниц не для того, чтобы погибнуть в пламени ядерной войны", - сказал тогда советник президента Зеленского.

Путин / Associated Press

Мы решили поближе посмотреть на маникюр кремлевского диктатора. На крупных планах видно, что ногти Путина в идеальном состоянии, а значит он посещает специалиста по деловому маникюру. Его ногтям придают форму, удаляют кутикулу и полируют ногтевую пластину. Впрочем, смотрите сами.

Путин / Associated Press

Путин / Associated Press

Путин / Associated Press

Путин / Associated Press

Путин / Associated Press

Путин / Associated Press

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