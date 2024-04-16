Маргрете II - 84 года: королевский дворец Дании поделился новым снимком королевы

По случаю праздника Королевский двор Дании опубликовал новые фотографии королевы.

На снимках, которые сделаны в замке Фреденсборг, королева позирует возле окна улыбаясь. На Маргрете II простое платье лилового оттенка и с рукавами три четверти, которое она дополнила брошью и туфлями темного оттенка.

Также королева сделала любимую высокую прическу, яркий макияж и надела большие золотые серьги.

Напомним, что Маргрете правила с 14 января 1972 года до своего отречения от престола 14 января 2024 года. Перед Государственным советом во дворце Кристиансборг королева подписала Декларацию об отречении. Ее наследником стал старший сын Фредерик.

Читайте также: