Марина Порошенко передала воду и продукты семьям, которые эвакуируются из Донбасса

Бывшая первая леди Украины Марина Порошенко активно занимается волонтерством и помогает семьям с детьми, которые едут на эвакуационном поезде из Донецкой области во Львов.
На вокзале в Киеве им передали воду и продукты питания, фотографиями Порошенко поделилась в Instagram.
"Вчера вечером транзитом через Киев шел поезд Бахмут-Львов. В нем — 2000 взрослых и 1000 детей, которые бегут из родных домов от ужасов войны. Трудно представить, но все эти люди находятся в пути уже почти неделю. Взрослые и дети напуганы, истощены и голодны. Наша команда привезла к их поезду самое необходимое — воду, печенье, йогурты и детское питание. Во время короткой 15-минутной остановки мы успели передать это пассажирам. Надеюсь, их долгое путешествие от взрывов и обстрелов как можно быстрее завершится, и каждый из них уже с утра будет чувствовать себя в безопасности", - сказано в сообщении Марины Порошенко.
Напомним, ранее Марина посетила Городской центр крови, где вместе с депутатами "Европейской Солидарности" Софией Фединой, Ириной Фриз, Гео Леросом и Виктором Уколовым сдавала кровь на нужды нашей армии.
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