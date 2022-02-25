Марина Порошенко сдала кровь на нужды армии

Бывшая первая леди Украины Марина Порошеко посетила Городской центр крови, где вместе с депутатами "Европейской Солидарности" Софией Фединой, Ириной Фриз, Гео Леросом и Виктором Уколовым сдавала кровь на нужды нашей армии.

"Дорогие украинцы, дорогие киевляне! На улице Максима Берлинского, 12 в Киеве каждый небезразличный гражданин может приобщиться, чтобы сдать кровь для раненых защитников и защитниц Украины, которые сейчас очень нуждаются в нашей поддержке. С самого утра здесь образовалась очередь небезразличных людей. Это действительно впечатляет", когда видишь, как Украинцы объединились в желании действовать, быть полезными, поддерживать наших Героев и сделать все для нашей победы… Благодарю за это!, чтобы защищать Украину. Делаем каждый, кто может на своем месте, чтобы спасти будущее нашей страны. Слава Украине!", — написала Марина Порошенко.

Марина Порошенко

Марина Порошенко

Марина Порошенко

Марина Порошенко

Марина Порошенко

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