Марина Порошенко сдала кровь на нужды армии

Бывшая первая леди Украины Марина Порошеко посетила Городской центр крови, где вместе с депутатами "Европейской Солидарности" Софией Фединой, Ириной Фриз, Гео Леросом и Виктором Уколовым сдавала кровь на нужды нашей армии.
"Дорогие украинцы, дорогие киевляне! На улице Максима Берлинского, 12 в Киеве каждый небезразличный гражданин может приобщиться, чтобы сдать кровь для раненых защитников и защитниц Украины, которые сейчас очень нуждаются в нашей поддержке. С самого утра здесь образовалась очередь небезразличных людей. Это действительно впечатляет", когда видишь, как Украинцы объединились в желании действовать, быть полезными, поддерживать наших Героев и сделать все для нашей победы… Благодарю за это!, чтобы защищать Украину. Делаем каждый, кто может на своем месте, чтобы спасти будущее нашей страны. Слава Украине!", — написала Марина Порошенко.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городах.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.