Мариуса Хойби освободили из-под стражи после обвинений в изнасиловании: стали известны подробности

Норвежская пресса сообщает, что парень был освобожден из-под стражи после ареста на прошлой неделе по обвинению в изнасиловании. В то же время полиция Осло начала расследование нового предполагаемого сексуального преступления, в котором ему не было предъявлено обвинение, сообщила норвежская телекомпания NRK, которую цитирует издание express.co.uk. Офицеры пока не обнародовали подробности новых обвинений.

Мариус Хойби был арестован в понедельник вечером по подозрению в изнасиловании. Это его третий арест с августа. Полиция сообщила, что он был арестован по предварительному обвинению в "сексуальном сношении с лицом, находящимся без сознания или по другим причинам неспособным сопротивляться этому акту". Предварительное обвинение предъявляется до предъявления официального обвинения и позволяет властям задерживать подозреваемых на время расследования.

Мариус Хойби- сын кронпринцессы Метте-Марит / Фото: Getty Images

В то время полиция не сообщила, когда именно произошло предполагаемое изнасилование, ограничившись лишь тем, что "жертва, должно быть, не смогла оказать сопротивление".

В прошлую среду судья одобрил запрос полиции на недельный срок содержания под стражей, пока ведется расследование. Судья также запретил Хойби получать какие-либо визиты или письма в течение того же периода.

А после судебного слушания, которое прошло в закрытом формате, адвокат Хойби - Ойвинд Братлиен сообщил прессе, что его клиент невиновен. Полиция также заявила, что не будет добиваться дальнейшего задержания Мариуса, поскольку нет никаких признаков того, что будут изъяты важные улики.

"Это неудивительно. Его вообще не должны были сажать в тюрьму", — сказал Братлиен в комментарии журналистам.

Тем временем отчим Мариуса - кронпринц Хокон - нарушил молчание после того, как его пасынок оказался за решеткой.

Кронпринц Хокон и Мариус Хойби / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что сына кронпринцессы Метте-Марит - выселили из королевского дворца.

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