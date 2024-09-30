Мария-Олимпия в серебристом платье, а ее мать Мари-Шанталь – черном: принцессы посетили свадебную вечеринку

Принцесса Греции Мари-Шанталь и ее семья посетила предсвадебную вечеринку принцессы Феодоры и Мэтью Кумара в Афинах.
Свадьба принцессы состоялась на греческой православной церемонии бракосочетания в Афинах. А накануне была организована предсвадебная вечеринка, которую семья Мари-Шанталь посетила в полном составе. Предсвадебный ужин состоялся в Византийском и христианском музее в Афинах.
56-летняя Мари-Шанталь облачилась в черное платье-миди из шелка с оборками и прозрачным верхом Louis Vuitton, в руках держала золотой клатч BK x Aquazzura и обула золотые босоножки Aquazzura на каблуках. Она сделала укладку, лаконичный макияж и надела миниатюрные серьги.
Ее дочь принцесса Мария-Олимпия надела платье-миди с плиссированным подолом от Prada на бретельках, которое удачно подчеркивало декольте, в руках держала клатч-книжку Olympia Le-Tan Paris, а обута была в босоножки на каблуках оттенка металлик. Белокурые волосы принцесса также распустила, сделала макияж и надела лаконичные серьги с бриллиантами.
На фото Мари-Шанталь и ее муж принц Павлос были запечатлены со всеми своими детьми: Константином Алексиосом, Ахилеем, Одиссеем и Аристидом, а также дочерью Марией-Олимпией.
Напомним, ранее мы показывали, какие образы для свадьбы выбрали принцесса Мари-Шанталь и ее дочь принцесса Мария-Олимпия.
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