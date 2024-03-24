Мария Шрайвер поддержала Кейт Миддлтон и призвала всех оставить принцессу в покое

Американская журналистка и публицист, бывшая жена актера и экс-губернатора Калифонии Арнольда Шварценеггера, опубликовала пост в поддержку принцессы Уэльской в своем Instagram.

Мария Шрайвер / Фото: Associated Press

"Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, объявила, что у нее диагностирован рак и она проходит лечение. Я надеюсь, что все оставят ее в покое и предоставят ей и ее семье уединение, в котором она нуждается. Сейчас время исцеления и надежды. Сейчас время молиться за здоровье. И пусть это будет напоминанием о том, что мы никогда не знаем, через что проходит человек. Давайте продолжим идти по миру с состраданием и вместо того, чтобы предполагать худшее, просто будем проявлять доброту", - написала в своем посте в Instagram Мария Шрайвер.

Поддержку Кейт выразили король Чарльз, принц Гарри и герцогиня Меган, брат Кейт – Джеймс Миддлтон, а также брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер. Среди звезд о поддержке сказала Оливия Манн, Шеннен Доэрти и Кэтрин Зета-Джонс.

Напомним, ранее мы рассказывали о двух важных деталях в видео принцессы Кейт на которые обратили внимание зоркие королевские поклонники.

Читайте также: