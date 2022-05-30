Мария Воронцова: что известно о личной жизни старшей дочери Путина

Сколько на самом деле детей у Путина, точно не знает никто. Ведь после развода со своей первой и единственной официальной женой Людмилой в 2013 году, президент РФ свою личную жизнь от чужих глаз тщательно скрывает.

Однако известно, что от этого брака у Путина есть две наследницы – младшая дочь Екатерина Тихонова и старшая Мария Воронцова, она же Мария Путина и Мария Фаасен.

Раскрывать подробности про этих женщин, которые уже попали под санкции Евросоюза, США и Великобритании, хозяин Кремля журналистам категорически отказывается. Но и без него кое-что журналистам уже известно.

Мария Воронцова родилась в апреле 1985 года. С 2006 по 2011 год училась в МГУ на факультете "Фундаментальной медицины". Правда, лекции девушка не посещала, занималась индивидуально. Уже тогда студентка-отличница любила роскошно жить и часто ездила с подругами в Монте-Карло, Италию и Испанию, где ее видели на роскошных частных яхтах. А в свободное время любила танцевать. Это хобби также унаследовала и младшая сестра Марии – Катя.

Первую любовь Путина-старшая нашла на ненавистном для России Западе, а именно в Нидерландах. Вероятным мужем Воронцовой еще в середине 2000-х стал бизнесмен, любитель пива и триатлона Йоррит Фаасен. Ему вскоре за странным стечением обстоятельств досталась должность топ-менеджера в российском "Газпроме". Какое-то время семья жила в пригороде Амстердама. В марте 2022 года возле их дома неизвестные установили украинский флаг и оставили надпись на заборе:

"Менее чем в двух тысячах метров от твоего мирного участка находится страна, которую уничтожает твой отец".

Владимир Путин с дочерьми / Фото: Getty Images

Вот только, согласно слухам, ни дочь Путина, ни ее муж Фаасен уже давно в Нидерландах не появлялись. Говорят, что задолго до полномасштабного вторжения России в Украину Мария с мужем рассталась. В СМИ сообщают, что Путина от иностранца воспитывает сына. А вот второй ребенок 2017 года рождения носит фамилию уже нового избранника Марии – москвича Евгения Нагорного.

Еще один неофициальный зять президента Путина тоже неплохо устроился. Он менеджер одной из московских нефтедобывающих компаний.

Про своих кавалеров Воронцова молчит, а ее отец про внуков также ни одного лишнего слова не говорит.

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