"Маршируют убийцы женщин, детей и пожилых людей, насильники и воры": Маша Ефросинина о параде в России

Ведущая и общественная деятельница показала видео с преступлениями российских военных.
Маша Ефросинина опубликовала в Instagram видео, созданное Ukraine.ua, парада победы в России и преступления российских оккупантов.
Ведущая назвала его парадом стыда, в котором приняли участие убийцы, насильник, мародеры и военные преступники.
"Сегодня, когда весь мир объединяется в поддержке свободной Украины, россия проводит свой так называемый "парад победы". Но кто марширует в нем: убийцы женщин, детей и пожилых людей; насильники, воры, мародеры и военные преступники.
Это парад стыда страны, где 70% населения поддерживает действия величайшего террориста! Но мы все знаем и запомним! Украина победит! Россия останется ни с чем… #победим СЛАВА УКРАИНЕ", — написала Маша.
Напомним, Ефросинина и Оля Полякова поддержали флешмоб Леси Никитюк. По его условиям нужно принарядиться, сфотографироваться и опубликовать фотографию в соцсети с хештегом #красадляЗСУ.
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