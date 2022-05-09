"Маршируют убийцы женщин, детей и пожилых людей, насильники и воры": Маша Ефросинина о параде в России

"Маршируют убийцы женщин, детей и пожилых людей, насильники и воры": Маша Ефросинина о параде в России

Ведущая и общественная деятельница показала видео с преступлениями российских военных.

Маша Ефросинина опубликовала в Instagram видео, созданное Ukraine.ua, парада победы в России и преступления российских оккупантов.

Ведущая назвала его парадом стыда, в котором приняли участие убийцы, насильник, мародеры и военные преступники.

"Сегодня, когда весь мир объединяется в поддержке свободной Украины, россия проводит свой так называемый "парад победы". Но кто марширует в нем: убийцы женщин, детей и пожилых людей; насильники, воры, мародеры и военные преступники.

Это парад стыда страны, где 70% населения поддерживает действия величайшего террориста! Но мы все знаем и запомним! Украина победит! Россия останется ни с чем… #победим СЛАВА УКРАИНЕ", — написала Маша.

Напомним, Ефросинина и Оля Полякова поддержали флешмоб Леси Никитюк. По его условиям нужно принарядиться, сфотографироваться и опубликовать фотографию в соцсети с хештегом #красадляЗСУ.

Маша Ефросинина и Оля Полякова / Instagram Маши Ефросининой

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