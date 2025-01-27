Масако – в костюме цвета бургунди, Айко – в клетчатом наряде: японская императрица с дочерью сходила в музей

Японский император Нарухито, его жена – императрица Масако и их дочь – принцесса Айко – посетили выставку под названием "Моне: Поздние водные пейзажи", открывшуюся в Национальном музее западного искусства в Токио.

Императрица выбрала для своего появления брючный костюм трендового цвета бургунди, белую блузку и замшевые туфли в тон. У нее была элегантная прическа, макияж с черным карандашом, черные жемчужные серьги-пусеты в ушах и золотисто-черное ожерелье на шее.

Император Нарухито, императрица Масако и принцесса Айко / Фото: Getty Images

Айко была одета в серый клетчатый костюм, состоявший из двубортного жакета и юбки миди, бордовую водолазку и черные туфли. Она собрала волосы сзади, уложив челку на лоб, сделала макияж с розовой помадой и завершила аутфит лаконичными золотыми серьгами.

Нарухито надел классический черный костюм, белую рубашку и полосатый черно-бордово-белый галстук.

Напомним, императрица Масако появилась на мероприятии Токио в жемчужных украшениях и в элегантном платье с цветочным принтом.

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