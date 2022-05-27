Маша Ефросинина, Алла Мазур, Владимир Остапчук и другие звезды зачитали стихи о войне

Маша Ефросинина, Алла Мазур, Владимир Остапчук и другие звезды зачитали стихи о войне

Знаменитости приняли участие в поэтическом арт-проекте.

Известные украинцы Маша Ефросинина, Алла Мазур, Владимир Остапчук и Олег Панюта стали первыми участниками нового поэтического арт-проекта "Буремні вірші" продюсера Павла Шилько.

В нем звезды озвучили и "оживили" силой своего голоса стихи молодых и опытных украинских поэтов, написанных в первые три месяца русской агрессии под влиянием чувств, переживаний и страданий, нанесенных войной.

Видеостихи положили на музыку, дополнили ассоциативным видеорядом и опубликовали на Youtube.

К арт-проекту присоединятся MONATIK, Юлия Санина, Артем Пивоваров, Ольга Горбачева и другие звезды.

На своей странице в Facebook Павел Шилько обратился к украинцам с просьбой присылать ему свои стихи, написанные в бурные времена – во время полномасштабной войны в Украине. На его обращение откликнулись десятки авторов из всех уголков Украины. Стихи поступали даже из городов Европы, где сейчас находятся многие украинские женщины с детьми.

В своих произведениях люди рассказывают собственные истории, изливают душу, делятся сокровенным и рассказывают о пережитом во время бомбежек или эвакуации.

Сегодня, когда Украина переживает тяжелые испытания, стихотерапия и современная поэзия военного времени приобретает особое значение и играет важную роль в психоэмоциональном здоровье нации. Об этом очень хорошо знают создатели Youtube-канала доказательной медицины "MED+". Поэтому этот канал стал партнером арт-проекта "Буремні вірші" и способствует его распространению среди украинцев.

Толчком к созданию арт-проекта стало стихотворение "Я из ожидающих в очереди к бою", написанное певцом, коллегой и товарищем Павла Шилько — Василием Логаем. Услышав его произведение, продюсер решил лично начитать стихотворение в студии. Режиссером видеостихотворений стал Макс Охрим, которому вместе с семьей под огнем удалось вырваться из разрушенного Ирпеня. Благодаря его видению удалось воспроизвести глубину бурных времен и "бурых стихов", вошедших в проект.

Арт-проект получил свое продолжение при участии и поддержке продюсера и медиаэксперта Сергея Затулы, его также поддержал Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию, благодаря чему видеопроизведения вскоре появятся в телепространстве Украины.

Арт-проект еще продолжается, и продюсеры призывают украинцев присоединяться к инициативе. Отправляйте свои работы на электронную почту: buremni2022@gmail.com.

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