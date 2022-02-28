Маша Ефросинина обратилась к российским военным: "Сдавайтесь и получите амнистию и деньги!"

Маша Ефросинина обратилась к российским военным: "Сдавайтесь и получите амнистию и деньги!"

Журналистка, ведущая и посол ООН Маша Ефросинина опубликовала в Instagram очень важное сообщение.

В нем говорится, что Министерство обороны Украины и мировое айти-сообщество предлагают российским военным сдаться, получить амнистию и заработать за это денег.

Сдавшись украинской армии и передав ей боевую технику, российский солдат сразу же получит на банковский счет или на руки 5 млн рублей. Подробнее об этом Мария, как посол ООН, рассказала в своем очередном обращении к людям, которое опубликовала в Instagram.

Самый важный репост, который вы можете сейчас сделать❗️

Министерство обороны Украины и мировое айти-сообщество предлагают русским военным сдаться, получить амнистию и заработать. Айтишники со всего мира собрали миллионы долларов и будут продолжать сбор, чтобы выплатить российским военным 5 миллионов рублей в криптовалюте, на счет или наличными. Как только солдаты с военной техникой сдаются, они получают деньги. Амнистия – после суда. Но главное, что они могут прямо сейчас сдаться и прямо сейчас получить деньги.

Алгоритм действий для русских военных:

1. Военнослужащий ВС РФ (лично или в составе подразделения):

• принимает решение прекратить участие в военных преступлениях, преступлениях против человечества, геноциде и других противоправных действиях, попадающих под юрисдикцию международного суда в Гааге;

• осознает необходимость обеспечить безопасное будущее для себя и своих близких, их благосостояние;

• сдается в плен вместе с ВВТ или ее уничтожает. При выходе использует белый флаг, поднятые вверх руки и другие сигналы, позволяющие однозначно идентифицировать свои намерения (ствол/башня развернуты в противоположную сторону и/или подняты вверх, ракеты с пусковых установок сняты и т.п.);

• реализует свое право на достойное будущее, предоставляемое и обеспечиваемое украинской стороной;

2. Украинская сторона:

• обеспечивает правовую защиту со стороны государства;

• выполняет все действия, указанные выше по реализации указанной инициативы.

Call-центр: +380914810446

Сайт: https://stopwar.fund/

Читайте также: