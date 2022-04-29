Маша Ефросинина показала, как с Джамалой и Саниной поддерживала "Динамо" на благотворительном матче

Маша Ефросинина показала, как с Джамалой и Саниной поддерживала "Динамо" на благотворительном матче

Ведущая с певицами поддержали футболистов в Германии.

Маша Ефросинина возглавила украинскую группу поддержки на благотворительном матче украинского "Динамо" в Германии. Ведущая вместе с Джамалой и Юлией Саниной организовали музыкальный перформанс для болельщиков. Юлия исполнила гимн Украины, а Джамала – Ave Maria.

Фото и видео с футбольного матча Ефросинина опубликовала в Instagram.

"Помогать, чтобы жить… Так я называю состояние, в котором чувствую пульсацию, эмоции и жажду жизни. В мирное время прозвучало бы как лютый пафос, но в те времена и ощущений этих не было, потому что было личное, материнское, рабочее, фантазийное, ленивое, светское и еще многое, что забрала война…

(листайте вправо)

Я могу позволить себе такие изречения, ведь чувствую, что не одна такая.

На днях я попала на благотворительный #MatchforPeace, с которым наше @fc_dynamo_kyiv путешествует по миру, и увидела своими глазами наших игроков, которые бились на поле за победу с особой силой…

Эта сила проснулась в каждом из нас, когда к нам пришли забирать наш дом.

Кто бы где ни был и как бы ни помогал своей стране, делает это с этой сверхъестественной силой и одержимостью…

Я стояла слушала гимн в исполнении @the_hardkiss, и Ave Maria от @jamalajaaa, и снова эта сила – голоса хрупких девушек звучат, как никогда не звучали: у них боль и жажда победы!

Посмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, распространенное Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) / Instagram Маши Ефросининой

35 тысяч зрителей на трибунах подпевали наш гимн – это сила, которая в каждой клетке украинца! Наши ребята победили 3:2 и собрали 400 000 евро на нужды Украины. Красивая и сильная игра – феерическая победа! Считаю, это хороший знак", – написала Ефросинина.

Читайте также: