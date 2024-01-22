Массово идут проверять простату: пример короля Чарльза III вдохновил британцев

После того, как Букингемский дворец объявил, что королю Чарльзу III на этой неделе предстоит операцию по поводу увеличения простаты, количество поисковых запросов по запросу "увеличенная простата" на веб-сайте Национальной службы здравоохранения резко возросло.

Чарльз не просто так публично поделился своим диагнозом.

"На следующей неделе королю предстоит операция по поводу увеличения простаты. Как и тысячи мужчин каждый год, король обращается за лечением по поводу увеличения простаты. Это не связано с раком и Чарльз отправится в больницу для корректирующей процедуры. Публичные выступления монарха будут отложены на короткий период восстановления", - гласит заявление Букингемского дворца, опубликованное на прошлой неделе.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

В среду на страницу службы здравоохранения, посвященную увеличению простаты, было совершено 16 410 посещений, что эквивалентно одному посещению каждые пять секунд. Национальная служба здравоохранения Англии заявила, что это в 11 раз больше, чем 1414 обращений, зарегистрированных во вторник, пишет Daily Mail.

Эксперты полагают, что желание короля поделиться своим диагнозом увеличенной простаты приведет к увеличению числа мужчин с симптомами этого заболевания, обращающихся за помощью. И понятно, что 75-летний Чарльз очень хотел поделиться своим диагнозом, чтобы побудить других мужчин, у которых могут возникнуть симптомы, пройти обследование в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, на прошлой неделе королева Камилла совершила выход в свет и публично прокомментировала состояние здоровья своего мужа.

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